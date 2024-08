Gostamos do bom e do melhor, mas não é tanto pelo prazer de usufruir, é mais pelo gozo de ostentar e pela necessidade de sacar algum dinheiro para os bolsos. Há um elemento de prestígio, há uma imagem de dignidade, de ética e de bom-senso que, actualmente, não se compadecem com certas ostentações e esbanjamentos. A mania das grandezas criou em nós hábitos nocivos e difíceis de combater. Temos, nesta altura, funcionários em várias missões diplomáticas angolanas espalhadas pelo mundo sem salários há dois e três meses e sem um esclarecimento oficial. Esta governação da ostentação e do esbanjamento é fútil, é ridícula, é sem estratégia e prejudicial à imagem do País e dos seus cidadãos.