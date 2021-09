Governo permite aumento das propinas no ensino privado e público entre 15 e 25 por cento

O Governo, através de um despacho conjunto de três Ministérios, permite o aumento dos preços das propinas a pagar pelos estudantes no valor de 15 % para as instituições privadas e público-privadas do ensino pré-escolar ao secundário e 25 % para o ensino privado e público-privado do ensino superior.