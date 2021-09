Angola registou uma redução generalizada de crimes no país, mas aumentaram os casos de homicídio voluntário, muitos praticados com recurso a arma de fogo, alertou hoje o ministro do Interior, apelando ao envolvimento das autoridades e da população.

Eugénio Laborinho discursava na abertura do Conselho Consultivo alargado, durante a qual apresentou os dados sobre a segurança pública referente ao primeiro semestre de 2021.

De acordo com o ministro, nos primeiros seis meses do ano em curso foram participados e registados um total de 33.518 crimes de natureza diversa, menos 649 comparativamente ao mesmo período de 2020.

Do total de crimes, resultou a detenção de 22.694 cidadãos, menos 854 em comparação ao período anterior, uma redução que, considerou Eugénio Laborinho, reflecte o aumento dos níveis operacionais e de prontidão das forças policiais, e um relativo acatamento das instruções policiais por parte dos cidadãos.

"Há que destacar algumas tipicidades criminais, designadamente os crimes contra o património, que representaram neste mapeamento geral 59% dos delitos cometidos, seguindo-se os crimes contra as pessoas, com 31%, e contra a ordem e tranquilidade públicas, com 10%", indicou.

Quanto aos crimes contra pessoas, foram participados 10.274 delitos, menos 2.099 crimes, correspondendo a um decréscimo de 20,4%, destacando-se as ofensas à integridade física, com 5.687 casos, menos 977, homicídios voluntários, com 984, um aumento de 120 comparativamente ao período homólogo de 2020, e agressões sexuais, com 882, menos 38 casos.

Dos crimes em referência, 2.936 foram praticados por pessoas próximas das vítimas, correspondendo a 29%, e 7.338 por marginais desconhecidos, representando 71%, do total de crimes contra pessoas.

"Neste particular, chamamos atenção ao controlo das famílias, porque parte dos crimes de agressão sexual foram cometidos por pessoas próximas das vítimas e em ambiente familiar, acções que são difíceis de serem prevenidas pelas forças da ordem, por terem sido consumadas em espaços privados, reservados aos membros de um agregado familiar", referiu Eugénio Laborinho.

O governante angolano apelou aos comandantes de polícia para que redobrem acções de prevenção, tendo em conta o aumento de casos de homicídio voluntário, "muitos deles praticados com recurso à arma de fogo".

Segundo Eugénio Laborinho, é preciso que as forças da ordem dialoguem mais com a população e as famílias, para se evitarem mais mortes.

"A população precisa colaborar mais com as autoridades, porquanto a segurança pública começa em casa, na escola, no serviço, nas igrejas e nos espaços de lazer. Não podemos ser cúmplices de pessoas que fazem mal aos outros. É preciso denunciar e fiscalizar as denúncias que fazemos, para combatermos o crime de forma conjunta", realçou.

Aproximando-se o fim do ano, Eugénio Laborinho chamou atenção aos cidadãos para não se movimentarem com avultadas somas de dinheiro, sem a escolta policial e a não guardar altas somas de dinheiro em casa ou nos escritórios, bem como a não se fazer acompanhar de dinheiro considerável nos automóveis ou em pastas, "para não atraírem os meliantes".

O ministro considerou importante envolver a comunidade nas acções de prevenção, realizar consultas à população sobre os problemas, prioridades e estratégias de prevenção de delitos, mobilizando a comunidade para autoprotecção e resolução de problemas geradores de crimes, tais como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, de drogas, rixas entre os jovens e adolescentes, dentre outras condutas negativas.

"Por outro lado, devemos redobrar as acções de prevenção e combate à imigração ilegal, à exploração ilegal de diamantes, ouro e outros recursos naturais, ao tráfico de pessoas, ao contrabando de combustível e outras acções de natureza criminal que ocorrem, com maior frequência, nas zonas fronteiriças, causando enormes prejuízos à economia angolana", defendeu.

Ministro do Interior empenhado em melhorar condições dos efectivos

O ministro do Interior angolano disse hoje, em Luanda, que o Governo está empenhado em melhorar as condições de vida dos efectivos policiais, quer através de promoções quer pela entrega de habitações, apesar das dificuldades financeiras.

Eugénio Laborinho, que discursava na abertura do Conselho Consultivo Alargado do Ministério do Interior (Minint), sublinhou que o sucesso de qualquer organização passa pelo bom desempenho dos seus quadros, desiderato que deve ser assegurado pela entidade empregadora, criando melhores condições de trabalho.

"Consciente disto, a direcção do Ministério do Interior tudo tem vindo a fazer para melhorar as condições sociais dos efetivos. É assim que, entre outras acções, vamos entregar, dentro em breve, as habitações do Condomínio Joias do Camama, construído pela Caixa de Protecção Social do Minint", referiu.

O titular da pasta do Interior reconheceu que as residências não são suficientes para todos, mas é preciso ir-se fazendo esforços nesta direcção, para, paulatinamente, resolver-se o problema habitacional dos efectivos, "que é uma das grandes preocupações" do Presidente angolano, João Lourenço.

"O processo de construção de residências é contínuo, apesar da crise económica que o país enfrenta, agravada pela pandemia da covid-19. Por isso, os efectivos que não forem agraciados nesta fase devem manter-se calmos", apelou.

Eugénio Laborinho adiantou que a direcção do ministério tem vindo a promover os seus efectivos, no âmbito do processo de reajuste posto-função, por entender que "a progressão de carreira é uma das formas para motivar aqueles que dão o seu melhor em prol da segurança pública, sacrificando a si e as suas famílias".

"Outro aspecto que tem merecido a nossa atenção, apesar das dificuldades financeiras, é a promoção gradual dos nossos efectivos, sobretudo os que se encontram com a mesma patente há mais de 10 anos", referiu.

"Ainda neste capítulo, é importante apostarmos na qualidade e capacidade dos nossos efectivos, dando oportunidade àqueles que estão em melhores condições para ocuparem cargos de comando e chefia, sem esquecer a questão do género, pois, estamos num país em que há mais mulheres do que homens", realçou.

Também sobre a situação interna no ministério, Eugénio Laborinho lembrou que a Polícia Nacional é o maior órgão do Ministério do Interior e o rosto mais visível da instituição, por isso "deve trabalhar, sempre, no sentido de manter a sua imagem e o bom nome, conquistados ao longo dos anos".

"O acto de expulsão de efectivos que realizou, recentemente, deve ser entendido como sinal de rigor e exigência de uma organização idónea, que não pactua com comportamentos indecorosos", disse, referindo-se à recente expulsão de dez efectivos por extorsão.

"A corrupção ou o fenómeno da 'gasosa', o peculato, o nepotismo e outras práticas perniciosas devem ser prevenidas e combatidas, não só na Polícia Nacional, mas no seio de todos os órgãos do Minint", salientou.

Angola vai realizar eleições gerais em 2022, nesse sentido, Eugénio Laborinho exortou as forças de segurança pública a prepararem-se para assegurar eficazmente o pleito eleitoral, tarefa que vai começar nos próximos dias com o início do registo eleitoral.

"Tudo devemos fazer para garantir que o registo eleitoral e as eleições gerais decorram sem sobressaltos, de forma ordeira, exemplar e com tranquilidade", referiu, apelando a todos os actores políticos a respeitarem os princípios consagrados na Constituição e na Lei, independentemente da cor e da filiação partidária.