Após a reportagem do Novo Jornal publicada na edição 768, intitulada "Mercados às mocas e ruas de Luanda entupidas de vendedores", o Governo da Província de Luanda (GPL) decidiu-se, no dia 31 de Janeiro, em sessão ordinária, a "reordenar o comércio" na cidade capital, com destaque para a venda desordenada, bem como a melhoria dos acessos aos locais de venda.

Na reportagem supra, o porta-voz do GPL, Wilson dos Santos, afirma ao NJ que existem mais de 85 mil bancadas distribuídas por 127 mercados espalhados por Luanda.

Por este facto, os administradores, na aludida sessão presidida pelo governador, Manuel Homem, "votaram" a favor da proibição da venda desordenada em toda a extensão da Avenida Fidel Castro, Cónego Manuel das Neves, Ngola Kiluanji, Rua Rei Mandume, Rua das Gajajeiras (Sambizanga), Rua 17 do Cassequel do Buraco e em toda a evolvente do Largo da Teixeira (distrito da Maianga).

A medida coerciva defendida na sessão, pelo que apurou o NJ, começou a ser executada a 04 deste mês pelas Administrações de Belas, Talatona e Sambizanga. Na zona do Benfica, território do município de Talatona, os fiscais e agentes da Polícia Nacional correram com os vendedores, encerraram os armazéns e lojas, bem como recolheram as mercadorias guardadas nas famosas "casas de processos". Tal situação também se observa na zona do "arreiou-arreiou", no São Paulo.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/