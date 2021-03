GPL e ENDE não assumem culpas pela morte de zungueira por electrocução

Advogado da família da zungueira que morreu electrocutada promete avançar, nos próximos dias, com processo-crime contra o GPL e a ENDE, para pedir uma indemnização que não deve ficar abaixo dos 50 milhões Kz. No entanto, GPL nega responsabilidades no incidente e orienta o CACL a tratar do assunto. Esta última instituição, por sua vez, demarca-se e «atira a bola» à ENDE, na fatídica história de Alice Cambungo, que deixa seis filhos de um pai desempregado.