Em declarações à Rádio Luanda, Zenilda Mandinga, directora-geral da Unidade Técnica, Gestão e Saneamento de Luanda, especificou que, por mês, a instituição regista, em média, o furto de 80 tampas, maioritariamente nos troços do casco urbano.

"Estamos a falar da Rua Machado Saldanha, as zonas das Bs e Cs, Avenida Comandante Valódia, Avenida de Portugal, Avenida Amílcar Cabral, alguns troços da Revolução de Outubro. Depois, em Viana, também acontece muito nas ruas novas, recentemente requalificadas. Também já assistimos a muitos episódios na Centralidade do Sequele, onde há urbanização, onde há infra-estruturas urbanas", descreveu.

Calunga Quissanga, que responde pelo Gabinete dos Serviços Técnicos e Infra-Estruturas, explica que, apesar de as diligências policiais culminarem com a recuperação de alguns equipamentos, o GPL se tem deparado com dificuldades para os repor, por conta de processos judiciais que obrigam a que os bens furtados sejam alvos de meios de prova.

Zenilda Mandinga alertou para os perigos à saúde humana provocados por gases expelidos por esgotos a céu aberto: "Quando a gente subtrai da estrutura do saneamento o colector e a tampa, a gente está automaticamente a liberar para a atmosfera gases nefastos à saúde humana. Estamos a falar do gás butano e do ácido sulfídrico, que são elementos químicos que atacam severamente o utente".

