O Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior (SINPES) continua à espera do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) para dar continuidade ao processo de negociação para acabar com a greve dos professores das universidades públicas. O MESCTI diz que está aberto ao diálogo.

Os professores continuam em greve passados 47 dias e dizem que não vão prescindir dela caso o Executivo prossega com o silêncio e a ignorar a posição dos docentes.

Passados 22 dias desde que o MESCTI e o SINPES estiveram juntos na mesa das negociações, ande não houve entendimento, as instituições de ensino superior públicas, continuam sem aulas e os seus alunos a manifestarem-se todas as semanas apelando ao bom senso do Executivo.

O SINPES assegura que a culpa é do Executivo, pois os professores estão dispostos a negociar para por a pôr fim à greve e entendem que o Executivo não quer valorizar o ensino superior.

Eduardo Peres Alberto, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, garantiu ao Novo Jornal que os professores não vão regressar às salas de aula caso não exista vontade de dialogar por parte do ministério.

"Não queremos continuar com a má qualidade do ensino, queremos dialogar com o Governo, mas, infelizmente, o Governo não quer conversar e continua em silêncio. Estamos à espera que o MESCTI nos convoque de forma séria e responsável e resolva o nosso problema", contou.

O secretário-geral do SINPES disse que o sindicato não compactua com o silêncio e há intenção dos professores universitários se manifestarem nos próximos dias.

"Se o assunto continuar em silêncio e não houver reacção do Estado, nós iremos nos manifestar a nível nacional no mês de Março", disse o sindicalista.

Em comunicado de imprensa enviado ao Novo Jornal, no dia 07, o MESCTI reiterou a disponibilidade de continuar a dialogar com o SINPES e adiantou que a paralisação das actividades lectivas prejudica a concretização do calendário académico e impede que uma grande parte dos estudantes continue a sua aprendizagem.

Quanto ao aumento salarial solicitado pelos professores, o MESTIC adiantou que decorrem acções, ao nível do Executivo, em sede de uma abordagem mais geral da matéria salarial da administração pública.

Apesar desse impasse, o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugénio da Silva, disse recentemente que o MESTIC está atento às preocupações apresentadas pelo Sindicato.

Por isso, pediu um pouco de mais compreensão, paciência e racionalidade na tomada de decisões por parte dos professores, tendo em conta que a greve não afecta apenas a vida dos estudantes, mas, também, a gestão das instituições e o dia-a-dia dos próprios docentes.

No entanto, enquanto dura à greve, vários movimentos estudantis pelo País continuam a realizar manifestações em solidariedade aos docentes.

O Sindicato dos Professores do Ensino Superior reivindica, entre outras exigências, aumento salarial, seguro de saúde e fundos para investigação científica e que os professores catedráticos passem a ganhar, o equivalente em kwanzas a cinco mil dólares.