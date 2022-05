Os trabalhadores dos Caminhos-de-Ferro de Luanda (CFL) iniciaram esta segunda-feira, 02, uma greve geral, por tempo indeterminado, para reivindicarem aumento salarial e melhores condições laborais, a direcção do CFL diz não ter condições financeiras para atender, cabalmente, os 16 pontos do caderno reivindicativo, facto que os grevistas dizem não ser verdade em função da produtividade da empresa.

A greve prossegue hoje, no seu segundo dia, e ainda não foram encontradas soluções, mas o CFL assegura que esta terça-feira as negociações vão continuar.

Ao Novo Jornal os grevistas dizem ser mentira que a empresa não têm condições financeiras para atender às exigências dos funcionários que há anos reclamam pelo aumento salarial na ordem dos 80 por cento, melhorias de condições laborais e subsídio de transporte.

Consta ainda do caderno reivindicativo, entre outros pontos, a atribuição de rádios de comunicação, reabilitação das guaritas das passagens de níveis, implementação do sistema de higiene e segurança no trabalho.

Fazem ainda parte, a melhoria das condições médicas e medicamentosas no posto médico, implementação do seguro contra acidentes de trabalho e doenças profissionais e do pagamento em tempo oportuno do subsídio de funeral.

Segundo o Sindicato dos Transportes Marítimos, Portuários e Ferroviários de Luanda, a paralisação só ocorre pelo facto de os trabalhadores se sentirem agastados com os salários que auferem.

Augusto Osório, o director do gabinete de comunicação institucional do CFL, disse ao Novo Jornal que as negociações continuam e há consensos em alguns pontos.

Conforme este responsável, o CFL não tem condições financeiras de responder completamente às exigências do caderno reivindicativo.

Em função da greve, as paragens de táxis ao longo do município de Viana e não só, registaram grandes enchentes na manhã desta terça-feira, 03.

Está não é a primeira vez que os funcionários do CFL entram em greve, a última vez foi em 2019 e durou um mês.