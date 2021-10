Referência do sector da hotelaria em Benguela é palco, há já duas semanas, de protestos por salários, indemnizações e pensões. MPLA, ainda associado a esta Sociedade Anónima, criticado por trabalhadores que se sentem reduzidos a "lixo". Armindo César, que refuta algumas denúncias, pretende reabrir a casa em finais deste mês.

Se é verdade que existem divergências entre o grupo César & Filhos e os trabalhadores do hotel Mombaka em relação a salários, com o empresário Armindo César a refutar queixas de dois anos de atraso, o mesmo não se pode dizer da dívida para com o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), num valor superior a 500 milhões de kwanzas, em apreciação na Procuradoria-Geral da República, conforme apurou o Novo Jornal.

Fonte bem posicionada no órgão fiscal da legalidade, contactada na segunda semana de protestos à porta da unidade hoteleira, realça que o processo será submetido a tribunal, ouvida que foi, recentemente, a nova direcção dos Serviços Provinciais da Segurança Social.

"Houve nesta audição, basicamente, a reconfirmação de uma dívida antiga", sustenta a fonte, assinalando que a empresa corre sérios riscos de vir a ser condenada a pagar a dívida ao INSS, que, por sua vez, processará as pensões de reforma para os funcionários.

Outra fonte, ligada à própria Segurança Social, lembra que o Mombaka vinha sendo alertado para o avolumar da dívida bem antes das greves de há dois anos, quando chamado a depor.

De uma das funcionárias, Maria Pena, presente em protestos alimentados por um processo de recrutamento de nova mão-de-obra, o NJ ouviu que "fui ao concurso público para auxiliar de limpeza na Educação mas disseram que ninguém me recebe com mais de 50 anos".

