No País, há cerca de 24 mil reclusos nos 41 estabelecimentos penitenciários, mas, deste número, quase 13 mil são presos condenados e cerca de 11 mil são presos preventivos que aguardem julgamento nos diversos tribunais de comarca. O Ministério do Interior (MININT) assegura que irá inaugurar ainda este ano quatro novas cadeias.

O ministro do Interior, Eugénio Laborinho, que admitiu haver sobrelotação nas prisões, assegurou que metade dos presos no País são presos preventivos.

Ao discursar esta terça-feira,12, na província do Kwanza-Sul, na vila do Waco Kungo, município da Cela, onde inaugurou a cadeia de Cassosso, o ministro disse que o Executivo quer aumentar a capacidade de internamento e tornar os estabelecimentos penitenciários mais dignos e humanizados.

Em declarações à imprensa, Eugénio Laborinho disse que a estrutura vai contribuir na ressocialização dos reclusos.

"O Sistema Penitenciário controla, neste momento, cerca de 24 mil reclusos, destes, pouco mais de 12 mil são condenados e cerca de 11 mil detidos preventivamente, distribuídos por 41 estabelecimentos penitenciários, número ainda insuficiente para fazer face à sobrelotação actual, estimada em cerca de mais 3.000 reclusos ", descreveu o ministro do Interior.

O número 1 do MININT reconhece que os 41 estabelecimentos penitenciários que o País tem são insuficientes e anunciou a inauguração de mais quatro, este ano, mas províncias do Moxico, Cabinda, Bié e Huíla.

"Estamos conscientes das inúmeras dificuldades sociais, económicas e financeiras que o País enfrenta, razão pela qual, neste estabelecimento penitenciário, iremos incentivar a aposta no desenvolvimento da produção agrícola e pecuária, a exemplo de outros, com condições climáticas favoráveis e solos férteis", salientou.

Já o Procurador Militar da República, general Filomeno Octávio da Conceição, reconheceu existir sobrelotação nos estabelecimentos penitenciários e assegurou que com a inauguração agora da cadeia de Cassosso, a cadeia do Sumbe ficará mais descongestionada.

Importa recordar que em 2020, o então director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior, comissário Waldemar José, disse que a sobrelotação das cadeias nacionais ultrapassava a sua capacidade em mais de 5.000 reclusos devido ao elevado número de prisões preventivas.

Segundo Waldemar José, as 41 cadeias existentes em todo o País têm apenas capacidade para cerca de 21.000 reclusos.

O Novo Jornal soube que o estabelecimento penitenciário agora inaugurado no Kwanza-Sul tem capacidade para 600 reclusos.