Um homem apontado como maior assaltante de bancos na província da Huíla foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), na via pública, bairro do Nambambi, arredores da cidade do Lubango.

Foram cumpridos dois mandados de detenção contra o acusado, emitido pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Huíla, e, no momento da sua detenção, o assaltante, também conhecido pelas autoridades como "líder de várias associações criminosas", apresentou documento falso.

O homem, de 31 anos, conhecido por Seven, é apontado como maior responsável de um conjunto de crimes ocorridos na província da Huíla, entre os quais, destaca-se o roubo de 60 milhões de Kwanzas nas contas de diversos cidadãos domiciliadas em várias instituições bancaria na Huíla e assaltos a bancos à mão armada.

Segundo Manuel Halaiwa, director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, a detenção do acusado ocorreu no âmbito da "Operação Cacimbo", numa coordenação operativa dos Departamentos de Combate ao Crime Organizado (DCCO) e Narcotráfico.

"O acusado foi detido por volta das 10:00 do dia 05, na via pública, mediante dois mandados de detenção, por estar indiciado nos crimes de associação criminosa, uso e abuso de cartão de crédito, burla e furto", disse o responsável pela comunicação do SIC-geral ao Novo Jornal.

"Importa referir que o cidadão é tido como líder de vários grupos e é também o receptor de todos os cartões multicaixa que os demais integrantes do grupo roubam aos cidadãos", explica, acrescentando que os seus comparsas "eram aliciados com a promessa de uma contrapartida financeira após conseguirem roubar os cartões".

"Após o roubo, os cartões eram usados para satisfação dos seus intentos em actos criminosos, através de depósitos, pagamentos e transferências sucessivas, aproveitando-se das vulnerabilidades do sistema informático bancário", descreveu.