António Mateus Francisco, de 39 anos, foi espancado e esfaqueado até à morte no bairro Tunga-Ngo, município do Cazenga em Luanda, após pedir uma caixa de fósforos ao funcionário da cantina onde bebia umas cervejas com um amigo, soube o Novo Jornal de fonte policial.

O crime ocorreu ao início da tarde desta quarta-feira, 21, e até ao momento não há nenhum detido. O funcionário da cantina e os comparsas que participaram na acção criminosa colocaram-se em fuga após cometerem o crime.

Segundo apurou o Novo Jornal, as circunstâncias não estão ainda esclarecidas, mas os relatos dão conta de que a vítima, pedreiro, estava com um amigo, no local do crime, a consumir bebidas alcoólicas, quando pediu, ao funcionário da cantina, uma caixa de fósforos para acender o seu cigarro, envolvendo-se ambos numa confusão que resultou na morte do pedreiro.

O homem acabou por morrer a poucos metros do Hospital Américo Boa Vida (HAB).

Segundo descreveu ao Novo Jornal fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Cazenga, o homem perdeu muito sangue enquanto aguardava por socorro.

Mais de 24 horas depois do ocorrido, o crime ainda não tinha chegado ao conhecimento do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), confirmou ao início desta tarde, ao Novo Jornal, o inspector-chefe Nestor Goubel, porta-voz da corporação.

Segundo o responsável, as autoridades desconhecem esta situação porque não receberam nenhuma denúncia que fizesse referência a esta prática de crime no bairro Tunga-Ngo, município do Cazenga em Luanda.