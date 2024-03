Um homem fez-se passar pelo director do gabinete do Presidente da República e ligou para o director provincial da Huíla da agricultura solicitando cinco toneladas de fertilizante que tinham como destino o comércio local.

Foi no último Domingo quando o director da agricultura da Huíla recebeu uma chama de um homem que se apresentou como director do gabinete do PR solicitando-lhe cinco toneladas de adubo, alegando que seria para um outro fim.

Tendo em conta o cargo do suposto director, a direcção local da agricultura aceitou o pedido e disse-lhe para ir pessoalmente receber o produto, mas o homem mostrou-se indisponível, alegando que iria mandar alguém no seu lugar.

Depois desta atitude, o director da agricultura, desconfiado, ligou para o Serviço de Investigação Criminal para alertar o órgão sobre uma possível tentativa de burla.

Nesta segunda-feira, na cidade de Lubango, o burlador foi ao encontro do responsável da agricultura, simulando ser apenas um receptor a mando do suposto director do gabinete do PR.

Foi nesse momento que o burlador deu conta que estava já nas mãos das autoridades.

O acusado acabou sendo detido de imediato naquele instante pelos efectivos do SIC, que acompanharam o responsável da agricultura na Huíla.

O detido é barbeiro de profissão e será presente ao juiz de garantia para ser responsabilizado pela tentativa de burla.