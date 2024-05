Homem gravemente queimado quando tentava vandalizar cabo subterrâneo de alta tensão no Kilamba

Um homem de 29 anos ficou gravemente queimado quando tentava vandalizar um cabo subterrâneo de alta tensão, nos arredores da Centralidade do Kilamba, em Luanda. O indivíduo provocou igualmente uma avaria no sistema de distribuição, privando do fornecimento de energia eléctrica, por alguns minutos, mais de 10 mil clientes nos bairros Benfica, Kifica, Chinguar, Cabolombo, Lar do Patriota, Benvindo e arredores do município de Talatona.