Homens desviam conduta do único chafariz público do bairro da Estalagem para fazer negócio de distribuição com camiões-cisterna

Em Viana, dois homens estão a ser acusados do desvio da conduta de água que abastecia o único chafariz do bairro da Estalagem, para fazer negócio de distribuição com camiões-cisterna, dentro e fora da circunscrição.