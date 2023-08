O assalto ocorreu no dia 30 de Junho, como noticiou em primeira mão o Novo Jornal, no Bairro Dangereux, município do Talatona, quando o grupo de malfeitores surpreendeu os residentes e tomou de assaltou a residência.

A informação foi confidenciada ao Novo Jornal por uma fonte do SIC-Luanda, que contou também que o antigo jardineiro da residência foi quem arquitectou o assalto.

Segundo a família, os marginais entraram na residência por volta das 02:00 da madrugada, reviraram a casa, levaram vários pertences, e sob ameaça de morte, levaram o proprietário na sua própria viatura, que horas depois foi encontrada abandonada em Cacuaco.

Domingos Mateus Francisco, o piloto naval sequestrado, antes foi espancado em frente à esposa e aos filhos.

Segundo relatos da família ao Novo Jornal, os marginais cortaram a cerca-eléctrica da residência e introduziram-se no interior da casa, partindo as janelas vidradas.

"Ficámos todos reféns na casa e acabaram por levar o meu pai torturado dentro da sua viatura", contou, na ocasião, ao Novo Jornal, Declerk Francisco, filho do piloto sequestrado.

No dia seguinte, isto no dia 1 de Julho, Domingos Mateus Francisco foi encontrado com vida numa zona baldia na "Caop Parque" junto ao mercado do "Sabadão", bairro da Funda Kilunda.

Conforme a fonte do SIC-Luanda, dois elementos do grupo de assaltante estão foragidos e diligências prosseguem para a sua localização.