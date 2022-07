A partir de hoje o horário dos comboios em Luanda sofre alterações: a circulação vai ser feita de segunda a sexta-feira, à excepção dos feriados, a partir das 5 da manhã, na estação do Bungo, findando às 18h54 na estação de Viana.

As frequências diárias vão passar para 22 comboios, sendo que 16 são em Unidades Múltiplas Diesel (DMU's), no trajecto Bungo/Viana, enquanto as outras seis, chinesas, vão fazer o percurso Muceques/Viana e Catete/Muceques.

Esta alteração a direcção dos Caminhos-de-ferro de Luanda visa repor os serviços nas estações Rotunda, Filda, Comarca, Capalanca, Entroncamento, Hia, Catete e o aumento de capacidade de lotação para 12.648 lugares por dia.

Os bilhetes para Bungo-Viana custam 200 kwanzas, enquanto para a rota Muceques, Viana e Catete custam 150 kwanzas.