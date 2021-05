Hospital Américo Boavida com nova direcção a partir de segunda-feira

Depois das muitas imagens e vídeos que circularam na internet e que mostram o Hospital Américo Boa Vida a rebentar pelas costuras, com gente deitada no chão a aguardar vez nas urgências, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, exonerou esta sexta-feira Agostinho José Matamba para o substituir no cargo pelo cardiologista Mário Fernandes.