O problema do Hospital Municipal do Kapalanga, em Viana, que não recebe água potável da rede pública há nove meses devido ao "garimpo" na conduta pelos vizinhos, fica resolvido até ao dia 15 desde mês com a colocação de uma nova conduta, que será de uso exclusivo para esta unidade hospitalar, garantiu esta terça-feira, 07, ao Novo Jornal, o porta-voz da EPAL.

"Nesta altura os trabalhos estão na ordem dos 70 por cento de execução. Foi colocada uma nova conduta de 110 milímetros, a previsão para a conclusão é dentro desta primeira quinzena", assegurou Vladimir Bernardo.

Segundo o porta-voz da Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL), a conduta que está a ser colocada será exclusivamente para o hospital e não irá passar pelo interior do bairro para evitar que seja vandalizada, como ocorreu com a primeira.

"O objectivo é que o hospital deixe de receber água fornecida por camiões cisternas, que a unidade de saúde tem vindo a receber com muita dificuldade", afirmou.

Vladimir Bernardo disse, por outro lado, que a nova conduta que vai fornecer água ao Hospital do Kapalanga será a partir do Centro de Distribuição do Pólo Industrial de Viana, com uma ligação a uma existente a cerca de 1.500 metros do hospital.

Questionado se a mesma não corre o risco de vir a ser vandalizada, como aconteceu com a anterior, Vladimir Bernardo explicou que a nova conduta é colocada num ponto que não irá permitir que se faça o "garimpo".

Segundo o responsável, a conduta que levava água ao hospital só foi vandalizada porque atravessa o interior do bairro Kapalanga e os moradores foram fazendo ligações clandestinas na calada da noite.

Quanto à conduta vandalizada, Vladimir Bernardo disse que a Empresa Pública de Águas de Luanda vai levar a cabo uma acção de desactivação destas ligações que prejudicaram o sistema de fornecimento de água aos fontanários do interior do bairro.

"Em função dessas ligações, a água também não tem chegado aos chafarizes. Por isso vamos desactivá-las, apesar de haver resistência dos moradores, para que possa permitir ter pressão para os chafarizes e não beneficiar apenas um grupo restrito de pessoas", explicou.

Em 2020, prossegue, no terceiro trimestre do ano, a EPAL tentou desactivar muitas dessas ligações e os moradores insurgiram-se contra a equipa de técnicos e as forças da ordem que acompanhavam os trabalhos, mas houve um recuo por conta da pandemia da Covid-19.

"Este ano vamos voltar a fazer as desactivações destas ligações, porque, para além do hospital, também os chafarizes que abastecem as populações ficaram sem água", contou.

Vladimir Bernardo disse ainda que a EPAL tem um plano que visa o fornecimento de água potável ao bairro Kapalanga, que passa pela construção de um centro de distribuição, que só não arrancou ainda por falta de financiamento.

O director-geral do Hospital de Kapalanga, Luís Domingos, confirmou, ao Novo Jornal, o avanço dos trabalhos naquela unidade hospitalar, que segundo ele estão a decorrer a bom ritmo.

De lembrar que o Hospital Municipal do Kapalanga está sem água há nove meses porque os moradores nas imediações fizeram centenas de ligações "pirata", impedindo o fluxo normal para esta unidade de saúde essencial para milhares de pessoas que habitam em Viana e noutros municípios de Luanda, como noticiou o Novo Jornal no passado dia 10 de Janeiro.