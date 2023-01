Hospital Geral do Huambo tem apenas seis camas para internamento nos cuidados intensivos - Direcção queixa-se da degradação e da falta de equipamentos da unidade de saúde

O Hospital Geral do Huambo (HGH), construído há 67 anos na capital da província do Huambo, possui uma capacidade de internamento de 856 camas, o maior número de camas de um hospital público do País, mas tem apenas seis camas para internamento nos cuidados intensivos, uma situação que preocupa a direcção desta unidade de saúde, que se queixa igualmente da degradação e da falta de equipamentos.