O Hospital Geral Especializado Neves Bendinha recebeu, entre os dias 1 e 31 de Dezembro de 2023, mais de 480 casos de queimaduras, sendo na sua maioria por líquidos ferventes, e registou, no mesmo período, 19 óbitos, na sua maioria de crianças, soube o Novo Jornal junto da direcção do hospital.

Comparativamente ao ano de 2022, neste período, aquele hospital, vulgo dos queimados, localizado no distrito urbano do Neves Bendinha, no Bairro Popular, teve um aumento de 199 casos.

Neste momento, a unidade sanitária tem internados 105 pacientes, dos quais 54 crianças e 51 adultos, por queimaduras graves.

Segundo dados da direcção do Hospital Neves Bendinha, a que o Novo Jornal teve acesso, só de queimaduras por líquidos ferventes, como água quente, chá quente, leite quente e comida quente, o hospital teve um total de 271 casos.

Quanto ao número de 486 casos de queimaduras registado no mês de Dezembro, os adultos lidaram a lista, com 263 casos, contra 223 casos de menores.

Em 2022, no mês de Dezembro, o Hospital Neves Bendinha, teve um registo total de 287 casos dos quais 118 adultos e 76 crianças e registou nove óbitos.

Os acidentes domésticos com produtos diversos lideram a lista, com 410 casos, contra os 243 do ano anterior.

A direcção do hospital informou que os casos mais atendidos são os de queimaduras com líquidos quentes, apelando para que seja redobrada a atenção da parte dos pais às crianças no manuseamento de objectos iluminantes e aquecidos.