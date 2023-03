Dois dias depois de o Novo Jornal ter noticiado que o Hospital Pediátrico de Luanda "David Bernardino" está há um ano sem um aparelho essencial para tratar infecções e cancros, o endoscópio, a direcção daquela unidade sanitária veio a público, através dos órgãos de comunicação social públicos, garantir que tem condições e aparelho para a realização deste exame que permite avaliar, diagnosticar e tratar problemas do trato gastrointestinal alto, mas admitindo que não tem, há seis meses, o "electro-mioestimulante", aparelho que serve para delimitar a cirurgia definitiva em crianças que nascem sem o ânus.

A direcção clínica usou os órgãos de comunicação do Estado, este domingo, 19, para avançar estes dados, dois dias depois de o Novo Jornal ter noticiado a falta do aparelho de endoscopia.

A notícia do Novo Jornal surgiu após a denúncia de um casal cuja filha, de aproximadamente dois anos, espera há um ano para realização deste exame.

Sobre o assunto, o Novo Jornal ouviu, na altura, a direcção clínica do Hospital Pediátrico "David Bernardino", mas, na ocasião, um alto responsável, que preferiu não ser identificado por falta de autorização superior, confirmou a falta do aparelho naquele hospital.

Segundo este responsável, o hospital já há mais de um ano que não tinha endoscópio, o que confirmou os dados relatados pelo casal que denunciou a situação ao Novo Jornal.

"Temos consciência do problema e estamos a fazer o possível para a aquisição de um aparelho no exterior do País", disse aquele responsável.

Na insistência para um melhor esclarecimento, o Novo Jornal contactou o secretário de Estado do Ministério da Saúde para a área hospitalar, Leonardo Inocêncio, no dia 17, mas este responsável ministerial não respondeu à solicitação.

Reagindo à notícia divulgada pelo Novo Jornal na sexta-feira, a directora geral do Hospital Pediátrico de Luanda, Elsa Barbosa, esclareceu à Rádio Nacional de Angola, no domingo, que o hospital possui nesta altura aparelhos suficientes para este tipo de exame, mas avançou que aquela unidade não tem há seis meses um electroestimulador específico para identificar o grupo muscular que compõe o esfíncter anal.

Segundo Elsa Barbosa, que garantiu que o electro-mioestimulante já foi encomendado, a falta deste aparelho não coloca em risco a vida da criança.