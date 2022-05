Orçada em cinco mil milhões Kz, primeira fase da construção do Cemitério Municipal do Huambo poderá iniciar-se ainda neste ano. No total, Estado cabimentou no OGE 2022 perto de 5,5 mil milhões Kz para a construção e requalificação de mais de dez cemitérios em oito províncias.

As obras da 1.ª fase do novo Cemitério Municipal do Huambo estão avaliadas em cinco mil milhões de kwanzas (12 milhões de dólares), constatou o Novo Jornal no Orçamento Geral do Estado de 2022. Inscrito pela primeira vez no OGE, o referido cemitério, apurou o NJ, vai ser erguido na localidade de Utalamo, e as obras podem arrancar ainda neste ano.

Sobre a eventual polémica da verba envolvida, o director do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística (GEPE) do Governo Provincial do Huambo, Bernardo Elavoco, comenta: "Quando se olha para os valores que ali estão, é preciso compreender que aquilo (o cemitério) vai precisar de estradas. Uma boa parte do bolo vai para os acessos. O valor inclui o empreiteiro, o fiscal e o estudo do projecto".

Bernardo Elavoco explica que o início das obras está dependente do término dos processos administrativos e que actualmente estão a ser tratadas as questões procedimentais.

"Em função daquilo que é o cronograma, e obedecendo à Lei dos Contratos Públicos, temos, no máximo, 50 dias para terminar os processos administrativos e, depois, vão ser remetidos ao Tribunal de Contas", refere.

Bernardo Elavaco acrescenta que o concurso público para a escolha do empreiteiro pode ser publicado o mais tardar dentro de 50 dias (segunda quinzena de Junho) no Jornal de Angola.

Já o administrador municipal do Huambo, Fernando Vicente, explica que o local onde vai ser erguido o novo cemitério já serviu para o enterro de vítimas da Covid-19 e que tem uma dimensão que ronda os 27 hectares.

