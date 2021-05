Huambo: 70 reclusos libertados da cadeia do Cambiote devido ao excesso de prisão preventiva - MP emitiu mandados durante a Semana da legalidade promovida pela PGR

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou a saída administrativa extraordinária de 70 reclusos que estavam há mais de sete anos com excesso de prisão preventiva no Estabelecimento Penitenciário de Cambiote, na província do Huambo.