Duas pessoas morreram e sete outras ficaram gravemente feridas, esta quinta-feira, por volta das 07:30 na província do Huambo, vítimas de um acidente por colisão entre duas viaturas, no troço de Caála.

De acordo com os especialistas de Trânsito e Segurança Rodoviária do Huambo, citados pela ANGOP, o excesso de velocidade e uma ultrapassagem irregular foram as principais causas do acidente.

A viatura de marca Toyota Hiace, que prestava serviço de táxi no momento, realizou uma ultrapassagem arriscada a um autocarro, e acabou por embater contra um outro veículo.

As vítimas mortais foram removidas do local pelo Serviço de Investigação Criminal, para a morgue do Hospital Geral, e os feridos recebem tratamento no mesmo hospital.