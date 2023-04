Três pessoas morreram e 18 outras ficaram gravemente feridas, vítimas de um acidente de viação ocorrido na estrada N°352, no troço que liga a comuna da Chicala e do Choloanga, na província do Huambo.

O acidente ocorreu nesta segunda-feira na aldeia de Lundo e envolveu uma viatura de marca Shanghai que estava a prestar serviço de táxi, fazendo uma rota Huambo-Chinguar, quando no seu percurso o pneu rebentou provocando o capotamento do carro.

O táxi transportava cerca de 21 pessoas, das quais três perderam a vida no local e as outras 18 que ficaram feridas foram socorridas para o Hospital Geral do Huambo.

De acordo com os especialistas do trânsito e segurança rodoviária que estiveram no local, "o sucedido ocorreu por falta de precaução do condutor e o excesso de velocidade".