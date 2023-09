Os Ministérios da Administração do Território (MAT), da Indústria e Comércio, da Educação (MED), da Família, Acção Social e Promoção da Mulher (MASFAMU), da Cultura e Turismo, o Governo Provincial do Huambo e o Fundo de Apoio Social (FAS) marcam presença no XXIII Encontro Nacional das Comunidades (ENC), organizado pela Acção para o Desenvolvimento Rural de Angola (ADRA).

O encontro abriu esta quarta-feira, 27, no município do Bailundo, província do Huambo, e vai juntar cerca de duas centenas de pessoas, sob o lema "Construindo pontes de diálogo, rumo ao desenvolvimento das comunidades".

Com duração de dois dias (27 e 28), o XXIII Encontro Nacional das Comunidades vai debater, entreoutros assuntos, questões sobre perspectivas de evolução das políticas públicas de apoio ao desenvolvimento rural, olhando precisamente para o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), o Programa Kwenda, o Plano Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza assim como o ponto de situação da implementação do Orçamento Participativo e os Programas do Sector da Educação em Angola.

De acordo com o programa enviado ao Novo Jornal, vão juntar-se à actividade representantes de cerca de sete órgãos auxiliares do Presidente da República, nomeadamente cinco ministérios, um governo provincial e um departamento da administração pública.

Quanto aos ministérios, trata-se do Ministério da Administração do Território (MAT), do Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU), do Ministério da Educação (MED), do Ministério do Comércio e Indústria, e do Ministério da Cultura e Turismo, sendo que a outra parte da lista é preenchida pelo Governo Provincial do Huambo e o Fundo de Apoio Social (FAS).