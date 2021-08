Huambo: Casal queimado na via pública depois de amarrado e espancado - Assassinos, já detidos, confessaram o crime, dizendo que homem e mulher "eram feiticeiros"

Mãos e pés amarrados, com sinais de espancamento e queimados depois de terem sidos regados com gasolina - foi desta forma que um casal, Custódio Ngongo, de 54 anos, e Maria Ngempele, de 48, foram encontrados, depois de terem sido barbaramente assassinados na via pública, na aldeia de Cassoco Missão, arredores da cidade da Caála, província do Huambo. Seis indivíduos, já detidos, confessaram ter cometido o crime por acreditarem que "o casal era feiticeiro".