Três homens ficaram hoje em prisão preventiva após terem sido ouvidos pelo magistrado do Ministério Público (MP), divulgou hoje o SIC-Geral. Os detidos, de 47, 53 e 62 anos, incluindo um coronel das Forças Armadas Angolanas (FAA) na reforma, residem na província de Luanda, onde "falsificaram 50 milhões de dólares norte-americanos no interior de uma gráfica".

Os arguidos, detidos na segunda-feira pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), na província do Huambo, terão chegado no passado fim-de-semana à província do Huambo "com o propósito de introduzir as notas falsas no mercado de forma fraudulenta", adiantou ao Novo Jornal o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa.

"Os indivíduos faziam-se transportar em duas viaturas de alta cilindrada, sendo que numa destes foram encontrados na carroçaria 50 sacos de ráfia, contendo, cada um, no seu interior, 25 lotes de 200 mil dólares, em notas faciais de 100 dólares, o que totalizou 50 milhões de dólares falsos", descreveu, salientando que "diligências prosseguem para esclarecimento total deste crime".

Ao que o Novo Jornal apurou junto de fonte do SIC-Huambo, os detidos estão nas instalações do SIC local, e posteriormente vão ser conduzido para a cadeia da comarca do Huambo, onde vão aguardar o julgamento.