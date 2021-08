Um homem, de 57 anos, confessou ter matado e enterrado a mulher no quintal da casa onde residem, na comuna do Lépi, município do Longonjo, província do Huambo.

O homicida, em prisão preventiva, medida de coação mais gravosa, foi preso recentemente por agentes dos Serviços de Investigação Criminal (SIC) após a descoberta das ossadas da vítima que estava enterrada desde 2018 no quintal da habitação do casal.

O móbil do crime, segundo apurou o Novo Jornal, ainda não foi revelado pelas autoridades, porque o homicida, quando foi questionado durante os interrogatório pelo assassinato da esposa, confessou que matou, mas não avançou as razões que o levaram a cometer o homicídio doloso.

Ao Novo Jornal, o porta-voz do SIC-Huambo, Miguel Calembe, disse que a detenção do autor confesso do homicídio doloso concorrido com ocultação de cadáver foi realizada devido uma denúncia anónima, "após o conhecimento da existência de um cadáver enterrado no interior do quintal da habitação onde residia o acusado com a sua esposa".

Miguel Calembe adiantou ainda que "as diligências executadas pela Polícia Nacional (PN) e o SIC-Huambo permitiram obter indícios que apontam o marido como presumível autor do homicídio, muito antes de o mesmo ter confessado a autoria do crime".

O oficial do SIC-Huambo disse ainda ao Novo Jornal que o homicida, após a detenção e de ter conhecido a medida de coação, foi conduzido para o estabelecimento penitenciário do Cambiote, onde vai aguardar o julgamento.