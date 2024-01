Na província do Moxico, um enfermeiro do Hospital Municipal do Camanongue foi detido pela polícia por roubo de medicamentos, que se encontravam armazenados.

A direcção do piquete do Comando Municipal de Camanongue da Polícia Nacional explica que "o crime aconteceu no período da noite, quando o enfermeiro estava em serviço de banco na área da pediatria".

"O homem aproveitou-se da distracção de outros colegas, dirigiu-se até ao depósito e subtraiu de lá diversos medicamentos, que foram escondidos num quintal que se encontra ao lado do hospital", conta a PN.

As autoridades no Moxico asseguram que o funcionário, de 31 anos, retirou de lá grandes quantidades de fármacos, ao ponto de os responsáveis notarem que o depósito sofreu um assalto.

Após este cenário, o supervisor daquele turno fez uma participação à polícia, que se deslocou até à unidade hospitalar e interrogou toda equipa que trabalhou naquela noite.

O autor do furto confessou o crime à polícia, realçando que não foi o primeiro caso a ocorrer daquele hospital. O homem foi detido e será encaminhado para o juiz de garantia.

Em Maio do ano passado, um auxiliar da limpeza do Hospital Geral do Huambo também foi detido por furtar grandes quantidades de medicamentos armazenados, tendo sido apanhado em flagrante por uma enfermeira, que o denunciou às autoridades policiais.