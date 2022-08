A informação foi avançada pela Polícia Nacional de Angola, que esclarece que os cinco homens já estão sob custódia da Procuradoria-Geral da República e do Serviço de Investigação Criminal.

Também no Huambo, a Polícia Nacional de Angola e os especialistas do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais e de Informações Policiais apreenderam, no bairro Bomba Baixa, cabos elétricos com aproximadamente 280 metros, "supostamente subtraídos por elementos não identificados".

A apreensão aconteceu depois de uma denúncia que dava conta que os supostos ladrões, a bordo de uma viatura descaracterizada, descarregaram os cabos num esconderijo, onde foram encontrados uma arma de fogo obsoleta, uma arma branca (faca) e um pé de cabra.

A Polícia Nacional afirma que as diligências continuam no sentido de localizar e responsabilizar criminalmente os presumíveis autores em fuga.