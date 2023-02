Um homem de 30 anos espancou brutalmente duas idosas até à morte e deixou um jovem gravemente ferido, em sequência de um conflito familiar ocorrido no município do Bailundo, Huambo.

A informação foi avançada pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Huambo (SIC), Abel Kangombe, que ressaltou que "estas pessoas fazem parte da mesma família e estavam diante de um conflito familiar".

Abel Kangombe disse que os membros da mesma família encontravam-se no quintal da residência de uma das vítimas de 79 anos, na aldeia de Tchipuli, onde surgiram acusações devido a alguns problemas pessoais que o homem estava a viver.

Aborrecido com a situação, no decorrer da briga, o implicado empunhou um machado e desferiu vários golpes na anciã de 79 anos, que não resistiu aos ferimentos e acabou por perder a vida no local.

O homicida, não satisfeito com a situação, com o mesmo machado espancou brutalmente a outra idosa de 72 anos, que morreu igualmente naquele instante.

O autor das agressões virou-se depois para um jovem de 22 anos que vive nas imediações do lugar e que tinha ido até à casa da vizinha para apaziguar a intriga familiar, acabando igualmente espancado, embora apenas com o ombro esquerdo ferido.

O homem ferido fez uma participação ao SIC, que se deslocou até ao local do crime e deteve o alegado agressor, que será encaminhado para o Ministério Público.