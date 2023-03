As inscrições para a centralidade Halavala, no município do Bailundo, na província do Huambo arrancam esta segunda-feira, 27, e decorrem até ao dia 07 de Abril, excepcionalmente para os antigos combatentes e veteranos da pátria e para as pessoas com deficiência. As inscrições para o público começam apenas no dia 10 de Abril, o Governo Provincial do Huambo (GPH) tem disponível, nesta primeira fase, 751 habitações, soube o Novo Jornal.

As inscrições terão lugar no clube gimnodesportivo do município do Bailundo, no horário das 08:00 às 16:00. O Governo do Huambo garante que, para se inscreverem, os antigos combatentes deverão apenas apresentar o comprovativo de vencimento e uma cópia do Bilhete de Identidade (B.I.), enquanto as pessoas com deficiência devem apenas mostrar os documentos que atestam a sua incapacidade, os rendimentos de trabalho e igualmente uma cópia do B.I.

Segundo o GPH, no que respeita ao público, os interessados que se candidatarem na modalidade de renda resolúvel deverão apresentar um comprovativo salarial, cujo rendimento mensal seja igual ou superior a 122 mil kwanzas. O mesmo procedimento aplica-se aos interessados na modalidade de arrendamento.

Já para os interessados da modalidade de pronto-pagamento de 100 por cento do valor da casa, devem apresentar um extrato bancário com um total nunca inferior a 7,5 milhões de kwanzas.

Quem quiser candidatar-se à modalidade de pronto-pagamento de 50 por cento, deve apresentar um extracto de 6,7 milhões de kz.

Conforme a comissão de distribuição da centralidade Halavala, os sorteios vão decorrer nos dias 24, 25 e 26 de Abril.

Segundo o GPH, estão disponíveis 451 apartamentos para o público, 150 para os antigos combatentes e veteranos da pátria e igual número para as pessoas com deficiência.

No princípio deste mês, o coordenador provincial de distribuição da centralidade de Halavala, Crescenciano Sapi, garantiu à Rádio Nacional de Angola que estariam disponíveis agora 2.505 habitações, o que não veio acontecer.

"Pelo menos 902 habitações estão reservadas para os funcionários da função pública, 601 para a juventude, 551 para o público e para empresas públicas e privadas 451", revelou na ocasião o coordenador.

A centralidade de Halavala conta com vários equipamentos sociais, com destaque para postos de saúde, escola secundária, Instituto Politécnico e posto policial, Estação de Tratamento de Água (ETA), Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), e subestação eléctrica.

Esta centralidade foi inaugurada em Maio de 2022, pelo Presidente da República, João Lourenço, e a urbanização conta com mais de 3.000 habitações. Os prédios têm quatro andares com oito apartamentos cada e há moradias de rés-do-chão e de dois andares.

De referir que este é o terceiro projecto habitacional da província, que já tem a centralidade do Lossambo e a Fernando Faustino Muteka.