Os dois principais suspeitos do assassinato, este domingo, do padre católico César Vaz Sacramento, de 43 anos, de nacionalidade santomense, e de uma freira namibiana de 29 anos, e cujo nome não foi revelado, foram esta segunda-feira,14, detidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província do Huambo, avançou ao Novo Jornal fonte da corporação.

Segundo dados do relatório de Segurança Pública da Polícia Nacional (PN), o facto terá ocorrido quando as vítimas se dirigiam à floresta na zona da chianga, adjacente à Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), para a realização de uma actividade religiosa.

Durante a viagem, as vítimas, que tiveram de parar devido ao mau estado da via, foram surpreendidas por marginais que terão tentado subtrair os seus pertences, tendo uma das vítimas resistido ao assalto. Os religiosos foram baleados mortalmente com disparos de arma de fogo do tipo pistola.

Ao Novo Jornal, o porta-voz do SIC-Huambo, Miguel Calembela, explicou que o padre teria sido baleado "depois de opor resistência" a um assalto ocorrido por volta das 15:00 deste domingo.

"Segundo testemunhas, a vítima encontrava-se parada no local onde ocorreu o crime. Eles (os criminosos) interceptaram o sacerdote e a freira com uma arma de fogo do tipo pistola e anunciaram o assalto", disse, salientando que o padre resistiu ao assalto e "foi esfaqueado no braço esquerdo e depois baleado com um tiro no peito".

O responsável explicou ainda que as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local do crime.

"Os assaltantes levaram dois telemóveis, alguns documentos e a viatura da vítima, que foi encontrada abandonada na manhã de hoje num matagal", afirmou.

De recordar que em menos de 15 dias, esta é a segunda morte de padres que a igreja católica regista. O primeiro caso ocorreu em Luanda, no município de Viana, no Distrito do Zango 1, quando o padre, Manuel Veiga, de 36 anos, de nacionalidade colombina, ao estacionar a sua viatura, embateu contra uma motorizada, e, quando desceu para ver o estrago que tinha causado, foi morto à facada, por um elemento, já detido.