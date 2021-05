A Procuradoria-Geral Provincial do Huambo procedeu à abertura de um processo de inquérito a um suposto desvio de 50 milhões de kwanzas que haviam sido canalizados pelo Ministério das Finanças (MINFIN), via Comissão Interministerial de Resposta à Covid-19, para aquisição de materiais de biossegurança, a fim de assistir às escolas no Huambo.

"Confirmo, sim, que foi aberto um inquérito sobre este assunto. Por enquanto, não há arguidos no processo", afirmou nesta quarta-feira, 05, em declarações exclusivas ao Novo Jornal, o procurador provincial do Huambo, José Maria Gustavo.

Informou que o processo inquiridor tramita no Gabinete de Combate à Corrupção e Branqueamento de Capitais adstrito ao Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Huambo.

Sem precisar mais detalhes, José Maria Gustavo adiantou que já foram ouvidas alguns responsáveis da província notificados no processo.

Os valores que dão mote à abertura do inquérito, segundo tem vindo a noticiar o Novo Jornal, não tiveram o destino desejado, tendo, de acordo com as nossas fontes, sido utilizados "inadequadamente" pela Secretária-geral do Governo Provincial do Huambo.

No encalço do alegado desvio dos 50 milhões de Kwanzas que foram canalizados para a compra de materiais de biossegurança para as escolas do Huambo, esteve a trabalhar naquela província, durante duas semanas, uma equipa de Inspecção Geral de Finanças do MINFIN saída de Luanda.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)