O sorteio das residências para a Centralidade Halavala, no município do Bailundo, na província do Huambo, arrancou esta quarta-feira, 19, excepcionalmente para os antigos combatentes e veteranos da pátria e para as pessoas com deficiência. Os primeiros 150 apartamentos já foram sorteados, soube o Novo Jornal.

O sorteio arrancou por volta das 10:00, e, segundo a organização, foram sorteadas 150 habitações na categoria de renda resolúvel para a pessoas com deficiência, faltando outros 150, que serão sorteados durante a tarde, somente para aos antigos combatentes e veteranos da pátria.

A organização garante que o sorteio para 451 residências para o público será feito apenas esta quinta-feira,20.

Segundo dados da comissão de distribuição das residências da centralidade Halavala, para a quota das pessoas com deficiência estiveram inscritos 171 candidatos, já para os antigos combatentes e veteranos da pátria estão inscritos 249 cidadãos para 150 habitações.

De recordar que as inscrições ocorreram no mês passado, no clube gimnodesportivo do município do Bailundo.

Segundo o Governo Provincial do Huambo, estão disponíveis 451 apartamentos para o público, 150 para os antigos combatentes e veteranos da pátria e igual número para as pessoas com deficiência.

A centralidade de Halavala conta com vários equipamentos sociais, com destaque para postos de saúde, escola secundária, Instituto Politécnico e posto policial, Estação de Tratamento de Água (ETA), Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e subestação eléctrica.

Esta centralidade foi inaugurada em Maio de 2022 pelo Presidente da República, João Lourenço, e a urbanização conta com mais de 3.000 habitações. Os prédios têm quatro andares com oito apartamentos cada e há moradias de rés-do-chão e de dois andares.

De referir que este é o terceiro projecto habitacional da província, que já tem a centralidade do Lossambo e a Fernando Faustino