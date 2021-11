A Procuradoria-Geral da República (PGR) na província do Huambo decretou nesta segunda-feira, 29, a prisão preventiva para três indivíduos suspeitos do homicídio de uma idosa, na comuna de Nazaré, aldeia de Lumge, município do Bailundo, província do Huambo.

Ao Novo Jornal, Miguel Calembe, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Huambo, adiantou que o grupo que assassinou Marta Tchitula, de 69 anos, e ateou fogo na sua habitação, é composto por nove elementos, estão três detidos e seis foragidos.

De acordo com o oficial do SIC-Huambo, os três elementos detidos foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial na manhã desta sexta-feira pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Bailundo, que, entretanto, aplicou a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva, e orientou a condução dos arguidos para a cadeia da comarca de Cambiote, onde vão aguardar o julgamento.

"O caso remonta Outubro deste ano, quando os detidos, depois de acusarem a vítima de estar a travar a chuva e ser responsável pela morte de três crianças naquela localidade", disse, salientando que após acusação, "os elementos encontraram a vítima na lavra e espancaram-na até à morte, e, em seguida se deslocaram até à residência da idosa e atearam fogo, deixando a habitação em cinzas".

Miguel Calembe salientou que casos de acusações de feitiçaria têm sido recorrentes na província do Huambo, sobretudo nos municípios e em aldeias acabando alguns em mortes.

"Nas localidades do Ukuma e Galanga também ocorreram casos dos géneros que resultaram em morte de três anciãos, todas no mês de Outubro", revelou, acrescentando que o SIC-Huambo continua com as diligências para localizar e deter todos os elementos envolvidos nestes casos.

A crença em feiticismo, bruxaria, macumba... é um dos sinais mais relevantes de subdesenvolvimento identificados pelos organismos internacionais de luta contra a pobreza.