A Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA) detectou fezes de ratos e insectos no milho e no arroz usados para o fabrico da cerveja Ngola, durante uma inspecção realizada à empresa do grupo Castel.

O chefe do departamento de comunicação e inovação da ANIESA, Osvaldo António, conta que durante a fiscalização efectuada à empresa Ngola foi constatada falta de higiene por serem encontradas fezes de ratos na cerveja Ngola, bem como insectos no milho e no arroz, produtos usados para o fabrico da cerveja.

Osvaldo António explicou também que o estabelecimento não faz separação de resíduos e não possuí uma licença ambiental de operação, desobedecendo a um dos principais critérios para dar início à produção de bebidas.

A licença ambiental de operação é um documento de autorização de uma actividade, com as medidas de controlo ambiental, que é exigido às fábricas para prevenir os possíveis perigos para o meio ambiente e as indústrias que não a possuem são impedidas de fazer qualquer operação.

A fábrica Ngola está localizada no município do Lubango, no bairro da Mabunda, e é uma empresa vocacionada para a produção de cerveja.