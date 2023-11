O Departamento de Investigação de Ilícitos Penais na Huíla (DIIP) deteve hoje, 01, seis indivíduos acusados do assassinato do professor do Liceu 26 de Abril, que ocorreu no passado dia 24 de Outubro, no município de Lubango.

Os homens foram detidos durante uma operação realizada pela polícia no bairro do Tchioco, após perceber que os acusados residiam naquela zona. Com eles foi apreendida uma arma de fogo do tipo pistola.

O porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imagem do Comando Provincial da Huíla da Polícia Nacional, Benedito Walter, explicou que o crime aconteceu na comuna do Arimba, quando o professor de 36 anos, que se encontrava em casa com o seu filho, foi surpreendido pelos assaltantes por volta das 02:00.

No interior da residência, os meliantes fizeram o filho da vítima refém, para roubar todos os bens materiais sem impedimento, mas o pai resistiu ao assalto, na tentativa de resgatar o filho das mãos dos assaltantes, tendo sido atacado com uma chave de fenda na região do peito e os assaltantes fugiram de imediato.

Os vizinhos tentaram socorrer o professor para um hospital local, mas este não aguentou os ferimentos e acabou por perder a vida no caminho.

Os acusados que foram detidos nesta quarta-feira, serão encaminhados para o juiz de garantia.