Huíla: Comerciantes enchiam bidões de 20 litros com água do tanque e depois vendiam-nos como se fosse água mineral

Quatro comerciantes faziam negócios com água do tanque, enchiam bidões de 20 litros, como se fosse água mineral, e depois vendiam os garrafões na cidade do Lubango, província da Huíla, colocando em risco a saúde dos consumidores.