"Avô Bissesse", que fazia da centralidade da Quilemba o seu principal palco de actividades criminosas, trabalhava neste esquema com mais quatro elementos (já detidos), entre eles uma mulher.

O grupo foi detido esta semana pelo Comando Municipal do Lubango da Polícia Nacional, através de um mandado de detenção e apreensão emitido pela Procuradoria-Geral da República naquela província.

De acordo com a direcção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Ministério do Interior, Avó Bissesse comercializava os meios roubados nos mercados informais da localidade. A quadrilha invadia as residências dos moradores da centralidade, sobretudo no período da noite, e praticavam os assaltos à mão armada.

Alguns compradores deste produto já identificados, segundo as autoridades locais, também serão detidos pelo crime de receptação de bens roubados.

Foram apreendidos em posse dos suspeitos, durante a operação, cinco televisores do tipo plasma, duas botijas de gás butano de 12kg e uma motorizada de marca TVS, produtos que serão encaminhados às autoridades competentes.

"Avô Bissesse" e os seus comparsas foram encaminhados para o juiz de garantia, no sentido de serem responsabilizados pelos seus actos criminosos.