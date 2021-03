O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve cinco cidadãos nacionais, com idades entre os 17 e os 65 anos, suspeitos da prática de crime de roubo de peças de mármore, candeeiros e crucifixos em diversas sepulturas no cemitério da Mitcha, cidade do Lubango, província da Huíla.

Segundo apurou o Novo Jornal, o crime tem ocorrido desde o ano passado e o SIC-Huíla não sabe precisar quantos elementos fazem parte do grupo de malfeitores acusados de 38 roubos e vandalização de sepultura no interior do cemitério. A maioria das peças de mármore é comercializada no mercado. Em alguns locais, essas peças das campas são usadas como pedras de cozinha em restaurantes e em habitações.

A investigação do SIC-Huíla permitiu a recolha de relevantes elementos de prova que culminaram esta sexta-feira, 05, com a detenção dos presumíveis autores do crime.

Os suspeitos residem na cidade do Lubango e não têm antecedentes criminais. Os indivíduos foram, hoje, terça-feira, 09, presentes a primeiro interrogatório judicial, e foi-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

De acordo com o porta-voz da delegação do Ministério do Interior na Huíla, terceiro sub-chefe Fernando Tongo, os acusados foram detidos em flagrante com vaáias peças de mármore e outros objectos retirados de túmulos do interior do cemitério da Mitcha.

"A investigação do SIC-Huíla recebeu diversas denúncias de familiares e parentes das pessoas sepultadas no cemitério da Mitcha, e durante as diligências, os detidos foram encontrados na posse de 12 pedras de mármore, candeeiros e crucifixo", disse o responsável em declarações ao Novo Jornal.

Fernando Tongo sublinhou que os detidos tinham também em sua posse "seis peças de louça sanitária, uma electro-bomba, três janelas e duas portas de alumínio".

"A rede de malfeitores é vasta, o SIC-Huíla está a trabalhar para localizar e deter os outros elementos afectos a este grupo de marginais que estão foragidos das autoridades", afirmou, acrescentando que os assaltantes revelaram em depoimento que foram vandalizados 38 túmulos no cemitério da Mitcha, desde o início do ano, sem, no entanto, avançar os números de roubos do ano passado.