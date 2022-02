João Dongala, que a semana passada espancou a mãe até à morte, na casa desta, no município de Cuvango, província da Huíla, conheceu esta quinta-feira a sentença da Procuradoria-Geral da República (PGR) daquela cidade. O homem de 27 anos matou Genoveva Dongala após acreditar que a progenitora "era feiticeira".

O magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC), ouviu em primeiro interrogatório judicial o homicida confesso, tendo-lhe aplicado a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva.

"Em 21 anos de magistratura nunca tinha visto nada assim", desabafou o procurador, dando conta da violência: Genoveva, de 58 anos, foi brutalmente espancada, soube o Novo Jornal de fonte do SIC-Huíla.

O suspeito está agora acusado de um crime de homicídio qualificado, outro de violência doméstica na forma agravada e ainda mais dois de ameaça agravada.

A acusação revela que, após o homicídio cometido no sector de Kapapala, a 50 quilómetros do bairro Tchiwe, localidade que dista 95 km da sede municipal, o indivíduo saiu da habitação na posse de um tronco de árvore com a qual cometeu o crime e dirigiu-se à esquadra da Polícia Nacional (PN), entregou a arma e confessou o que fez.

O homicida foi encaminhado ao início da tarde desta quarta-feira, 10, à cadeia da comarca da Huíla, onde vai ficar em prisão preventiva até à data do julgamento