Um homem de 25 anos está ser acusado do homicídio, com recurso a uma faca, de um seu conhecido, por este ter-lhe negado um cigarro, num convívio de amigos, na cidade de Lubango.

O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal na Huíla, Segunda Quitumba, conta que o crime ocorreu no bairro do Tchioco, zona da Verdinha, quando a vítima se encontrava no interior de um bar a conviver com os amigos.

O acusado dirigiu-se até à sua mesa para pedir um cigarro à vítima que declinou o pedido. Enraivecido com a situação, o homicida fez recurso a uma faca e desferiu-lhe um golpe na região torácica, causando-lhe ferimentos graves.

O homem foi levado para o Hospital Central Dr. António Agostinho Neto, onde acabou por morrer. O homicida pôs-se em fuga após o sucedido, mas o SIC conseguiu capturá-lo e detê-lo.