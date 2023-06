Um homem está a ser acusado do homicídio de três crianças (irmãos) com recurso a uma catana alegando, de forma inexplicável e absurda, que estes foram os causadores da morte do seu filho recém-nascido no município da Jamba.

O triplo homicídio ocorreu na aldeia do Riunda, quando os menores de 10 e 12 anos, que se encontravam a dormir no interior da casa onde viviam com o pai, foram surpreendidos pelo assassino.

Munido de uma catana, o acusado aproveitou-se da ausência do pai na residência e desferiu vários golpes aos três irmãos, que não aguentaram os ferimentos e tiveram morte imediata. Após este acto tresloucado, colocou-se em fuga.

Explica o porta-voz do Comando Provincial da Huíla da Polícia Nacional (PN), Benedito Walter.

Questionado pela PN sobre o motivo que o levou a tirar a vida destes crianças, o indivíduo simplesmente respondeu que "eles são os culpados" pela morte do seu bebé.

O homicida, ao fugir do local do crime, deixando os menores estendidos no chão da sala, subtraiu do curral do pai das vítimas uma cabeça de gado bovino e 100 quilogramas de milho.

Após o pai se deparar com os cadáveres dos seus filhos no interior da casa, fez uma participação do homem à polícia, que se deslocou para o lugar onde o deteve.

O acusado está detido e será encaminhado para o juiz de garantia, no sentido de ser responsabilizado pela morte dos três irmãos.