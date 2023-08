Um homem de 31 anos está a ser acusado de espancar mortalmente a sua esposa, na província da Huíla, após ter apanhado a mulher em flagrante com o amante no interior do seu estabelecimento.

O cenário ocorreu no bairro do Nambambi, quando o homicida se dirigiu até ao local de trabalho da mulher, no mercado informal do Mutundo, no sentido de visitá-la, segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal na Huíla, Segunda Quitumba.

No mercado, o marido introduziu-se no interior do estabelecimento, onde acabou por ver a esposa aos beijos com um outro homem, conta Segunda Quitumba, acrescentando que o homem agrediu brutalmente a mulher naquele instante, causando-lhe ferimentos graves que resultaram na sua morte, no dia seguinte, numa unidade hospitalar.

O acusado já se encontra detido e será presente ao juíz de garantia para ser responsabilizado criminalmente.

Ainda na Huíla, mas no bairro Comandante Cow-Boy, um homem de 42 anos foi detido pelo SIC por ter abusado sexualmente de uma menor de 14 anos (vizinha), no interior da residência dos seus pais, quando esta se encontrava sozinha em casa.