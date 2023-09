Uma jovem de 21 anos está a ser acusada do roubo de um recém-nascido na via pública para simular ter dado à luz um menino depois de ter "enganado" o namorado durante meses com uma gravidez falsa.

O trágico cenário ocorreu na zona do bate-chapa, bairro do Nambambe, Matala, Huíla, quando a mãe que circulava com o filho naquela via passou mal durante a caminhada e pediu ajuda à acusada, segundo as autoridades policiais.

A jovem, que já havia mentido ao namorado que estava gravida, para justificar a gravidez, aproveitou-se da situação e roubou a criança carregando-a até ao município da Matala, deixando a mãe do pequeno caída no local.

A acusada levou o bebé para casa do seu avô, onde passaram uma noite. No dia seguinte, após os familiares aperceberem-se da presença da criança na casa, questionaram a neta sobre a verdadeira mãe da criança.

Esta terá dado uma resposta duvidosa que levou os membros daquela família a fazerem uma participação às autoridades, sobre a existência de um bebé roubado em sua residência.

Após a denúncia, o Serviço de Investigação Criminal na Huíla (SIC) deslocou-se até à comunidade e deteve a cidadã nacional pelo crime de roubo de criança na via pública.

De acordo com o porta-voz do SIC-Huíla, Segunda Quitumba, no mesmo dia, depois da detenção da suspeita, o bebé voltou para o seio familiar.