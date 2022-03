Ao que o Novo Jornal apurou, o arguido "foi convidado pela esposa da vítima a concretizar um "acto de intercessão milagroso" à família para "livrá-la dos espíritos malignos", conduta que acabou em tragédia, "tendo sido executado o patriarca com quatro disparos à queima-roupa durante o ritual".

"No seguimento da operação levada a cabo pelo SIC-Huíla, no município dos Gambos, houve um primeiro interrogatório judicial do detido, um indivíduo do sexo masculino, de 38 anos, chamado Azafet Agostinho", adiantou o responsável.

O arguido foi "indiciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, homicídio qualificado na forma tentada, e posse de arma proibida".

Manuel Halaiwa referiu que "o suspeito, após a prática do crime, colocou-se em fuga, vindo a ser localizado e interceptado pela polícia dos Gambos, tendo estes factos sido comunicados ao SIC-Huíla, face à natureza dos crimes em causa".

Segundo o responsável pela comunicação do SIC-Geral, o móbil do crime poderá estar associado a dinheiro, viaturas e outros bens da vítima, que terão despertado a ganância no homicida durante os três dias em que ficou hospedado na sua habitação.