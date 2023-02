O secretariado provincial da Huíla do Sindicato Nacional de Professores (SINPROF) anunciou, para o próximo sábado, dia 11, a realização de uma manifestação, depois de uma assembleia, para exigirem que o Governo satisfaça as reivindicações do SINPROF, soube o Novo Jornal.

O SINPROF-Huíla entende que os governantes, em Luanda, não sentem na pele a dura realidade dos professores nas demais províncias do País.

"Queremos dizer aos governantes que não fiquem apenas por Luanda e no seu conforto. Queremos que andem pelas províncias e municípios para constatarem o que passamos, para ver como e onde trabalhamos e vivemos", explicou.

João Francisco, secretário provincial do SINPROF na Huíla, disse ao Novo Jornal que a manifestação está convocada para as 13:00, na cidade do Lubango, e que as autoridades locais já estão informadas.

"A manifestação será pacífica. Queremos reclamar do mau comportamento dos ministérios da Educação, Finanças e da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social relativamente às exigências dos professores", disse.

Segundo o SINPROF na Huíla, o Governo Central tem feito cortes nas propostas orçamentais dos Governos Provinciais, em particular no da Huíla, e querem saber o porquê.

O responsável sindical disse também que os professores vão ainda reclamar dos excessivos descontos do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho (IRT) no salário.

"Não reivindicamos o não pagamento do IRT, queremos que seja reduzido porque ficamos prejudicados", explicou. E acrescentou: "Queremos que os políticos façam um desagravamento no IRT para que não incida sobre o subsídio".

Segundo este responsável, são estas as razões que vão levar os professores e trabalhadores administrativos da província da Huíla a manifestarem-se.

Questionado se as autoridades governamentais estão informadas, o secretário provincial do SINPROF na Huíla disse que foram avisados na segunda-feira por carta.

De recordar que o encontro negocial entre o Sindicado Nacional de Professores (SINPROF) e o Ministério da Educação (MED), do dia 31 de Janeiro, voltou a falhar porque o Executivo quer apenas proceder ao aumento dos subsídios dos professores na ordem dos 12,5 por cento, contra os 22% exigidos pelo sindicato.

No encontro, o Ministério das Finanças (MINFIN) disse não ter condições para a sustentabilidade da despesa na ordem dos 22 por cento, como exigem os professores do ensino geral.